Metropoll'den bomba anket! İki ittifakın oylarında son durum... AK Parti kongrelerine yoğun tepki
MetroPOLL Araştırma'nın yayımladığı son ankete göre, AK Parti-MHP bloğunun oluşturduğu Cumhur İttifakı ile CHP- İyi Parti başını çektiği Millet İttifakı'nın oyları arasında çok az bir fark görünüyor.. Yine ankete göre; toplumun ezici bir çoğunlu pandemi sürecinde yapılan AK Parti'nin kongrelerine tepkili..
Özer Sencar'ın sahibi olduğu MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı Nisan 2021' anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Araştırmada Türkiye'nin gündeminde yer alan; ekonomi sorunları, muhalefetin 128 dolar iddiası, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın son oy durumları, pandemi sürecindeki tepki alan AK Parti kongreleri, Suriye ile ilişkiler gibi önemli konular yer aldı. İşte MetroPOLL'un dikkat çeken anketinin sonuçları..
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
Soru: Hangi ittifaka daha yakınsınız? AK Parti ve MHP’nin yer aldığı Cumhur ittifakı mı? CHP ve İYİ Parti’nin yer aldığı Millet ittifakı mı?
Ekonomi
Soru: Şu andaki gelirinizle ilgili durumu birazdan okuyacağım ifadelerden hangisi daha iyi açıklar?
Muhalefetin iddiası
Soru: Muhalefet partilerinin “128 milyar dolar nerede?” şeklindeki kampanyasını nasıl karşıladınız?