BIST 1.398
DOLAR 8,28
EURO 9,97
ALTIN 470,75

Metropoll'den bomba anket! İki ittifakın oylarında son durum... AK Parti kongrelerine yoğun tepki

Metropoll'den bomba anket! İki ittifakın oylarında son durum... AK Parti kongrelerine yoğun tepki

MetroPOLL Araştırma'nın yayımladığı son ankete göre, AK Parti-MHP bloğunun oluşturduğu Cumhur İttifakı ile CHP- İyi Parti başını çektiği Millet İttifakı'nın oyları arasında çok az bir fark görünüyor.. Yine ankete göre; toplumun ezici bir çoğunlu pandemi sürecinde yapılan AK Parti'nin kongrelerine tepkili..

Metropoll'den bomba anket! İki ittifakın oylarında son durum... AK Parti kongrelerine yoğun tepki

Özer Sencar'ın sahibi olduğu MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı Nisan 2021' anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Araştırmada Türkiye'nin gündeminde yer alan; ekonomi sorunları, muhalefetin 128 dolar iddiası, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın son oy durumları, pandemi sürecindeki tepki alan AK Parti kongreleri, Suriye ile ilişkiler gibi önemli konular yer aldı. İşte MetroPOLL'un dikkat çeken anketinin sonuçları..

16
Metropoll'den bomba anket! İki ittifakın oylarında son durum... AK Parti kongrelerine yoğun tepki

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Soru: Hangi ittifaka daha yakınsınız? AK Parti ve MHP’nin yer aldığı Cumhur ittifakı mı? CHP ve İYİ Parti’nin yer aldığı Millet ittifakı mı?

26
Metropoll'den bomba anket! İki ittifakın oylarında son durum... AK Parti kongrelerine yoğun tepki

Ekonomi

Soru: Şu andaki gelirinizle ilgili durumu birazdan okuyacağım ifadelerden hangisi daha iyi açıklar?

36
Metropoll'den bomba anket! İki ittifakın oylarında son durum... AK Parti kongrelerine yoğun tepki

Muhalefetin iddiası

Soru: Muhalefet partilerinin “128 milyar dolar nerede?” şeklindeki kampanyasını nasıl karşıladınız?

46