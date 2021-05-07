Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında 'terör savcılığı'na suç duyurusu! 'Tutuklansın' TT oldu

Koronavirüsle mücadele günlerinden sözü en çok dinlenilen isimler arasında yer alan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında halkı paniğe sevk ettiği iddiasıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosuna suç duyurusunda bulunuldu. Ardından Twitter'da açılan "#MehmetCeyhanTutuklansın" etiketi TT listesinin zirvesine oturdu.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı’nın yanısıra Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında ‘alenen nitelikli hakaret ve halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarını işlediği gerekçesiyle’ suç duyurusunda bulunuldu. Kısa süre sonra da Twitter’da ‘#MehmetCeyhanTutuklansın’ etiketi açıldı. Haber yayına hazırlandığı sırada bu etiketin altına 44 binden fazla paylaşım yapıldı.

Abdurrahman Dilipak'ın sözcüsü olduğu platformda...

Mehmet Ceyhan hakkında Antalya terörle mücadele savcılığında suç duyurusunda bulunan kişinin Noel Baba Derneği Başkanı ve 5GVirusNews Platformu Sözcüsü Muammer Karabulut olduğu öğrenildi. Platformun bir diğer sözcüsü de Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak.

5GVirusNews Platformu, paylaşımına bu görseli uygun buldu.

Terör savcılığına suç duyurusu yapıldı

Antalya Terör ve Örgütlü Suçlar Savcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde ‘kanıt’ olarak Prof. Dr. Ceyhan’ın pandemi sürecinin başından bu yana yaptığı açıklamalar gösterildi. Dilekçede ‘gerekçe’ olarak da söz konusu açıklamaların, ‘Covid-19 salgınının ekonomik, psikolojik ve sosyolojik yıpratıcılığına olumsuz yönde katkı sağlaması’ gösterildi. Karabulut, bununla da yetinmeyip Ceyhan’ı ‘terör faaliyeti’ yürütmekle de suçladı:

'Bilim yapmak değil, resmen terör faaliyeti'

“Henüz faz çalışmaları tamamlanmayan, güvenilir bilimsel sonuçları olmadığından ruhsatı bulunmayan ve yasal bir zemini bulunmadığından dolayı da acil kullanım onayıyla ne idiğü belirsiz konumda olan aşılar için, bir bilim insanının halkı tehdit ederek korkutmasının karşılığı bilim yapmak değil resmen terör faaliyetlerdir.”

Sosyal medyada TT oldu

Suç duyurusu haberinin sosyal medya ve internet sitelerinde yayınlanmasının ardından kısa sürede Twitter’da "MehmetCeyhanTutuklansın" etiketi açıldı ve çok geçmeden on binlerce Tweet atıldı. Etiket Türkiye TT listesinde ilk sıraya yerleşti.