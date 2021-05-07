Fenerbahçe'de Harun Tekin için yeni formül!

Fenerbahçe Harun için opsiyonu kullanırsa yüksek ücret ödemeye devam edecek. Tek seçenek yeni sözleşme. Sarı-Lacivertliler Harun Tekin'e 600 bin Euro teklif etmeyi planlıyor.

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Fenerbahçe Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından kaleyi devralan kaleci Harun Tekin'in sözleşmesinde opsiyon hakkı bulunuyor. Ancak Sarı-Lacivertliler bu opsiyonu kullanırsa Harun'a yine 1.5 milyon Euro ödeyecek.

Yönetim için böyle bir seçenek söz konusu değil. Bunun yerine kaleci Harun ile yeni sözleşme yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler Harun Tekin'e 600 bin Euro teklif etmeyi planlıyor.