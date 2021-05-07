BIST 1.433
DOLAR 8,29
EURO 10,02
ALTIN 485,44
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE
ADV Bayramın Bereketi Cepte Şok’la Kapında
ADV Bayramın Bereketi Cepte Şok’la Kapında

Fenerbahçe'de Harun Tekin için yeni formül!

ADV Ramazan'da umut var

Fenerbahçe Harun için opsiyonu kullanırsa yüksek ücret ödemeye devam edecek. Tek seçenek yeni sözleşme. Sarı-Lacivertliler Harun Tekin'e 600 bin Euro teklif etmeyi planlıyor.

Abone ol

Fenerbahçe Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından kaleyi devralan kaleci Harun Tekin'in sözleşmesinde opsiyon hakkı bulunuyor. Ancak Sarı-Lacivertliler bu opsiyonu kullanırsa Harun'a yine 1.5 milyon Euro ödeyecek.

Yönetim için böyle bir seçenek söz konusu değil. Bunun yerine kaleci Harun ile yeni sözleşme yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler Harun Tekin'e 600 bin Euro teklif etmeyi planlıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in 'tecavüz' suçlamasına cevap! Uzaktan yakından ilgim yok
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'a başkan adayı olacak mı?
Fenerbahçe'de ilk yolcu Samatta! Eski takımına dönebilir!
El ve ayaklarda uyuşma B vitamini eksikliğine işaret edebilir
Altını olanlar dikkat! Altın son 6 ayın en kazançlı haftasına hazırlanıyor almalı mı satmalı mı
Son ayların en yüksek seviyesi! Altın yatırımcısı dikkat fiyatlar yükseliyor
Ekrem İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet eden Ufku Akçekaya! Nedeni ortaya çıktı
Osmaniye'de aracın camına not bırakıp gitti! Hemen yardım istedi
Akıllı telefonlardaki pil ömrü 4 güne çıkıyor! IBM, dünyanın ilk 2 nanometrelik işlemcisini üretti
Yorumlar