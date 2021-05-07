TOFED açıkladı! Tam kapanmada İstanbul'da şehirler arası otobüs seferleri 1250'den 150'ye düştü

TÜRKİYE Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, tam kapanma öncesinde İstanbul'da 1250'ye çıkan şehirler arası günlük otobüs seferlerinin şu anda 150'ye düştüğünü belirtti.

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TOFED Özcan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında tam kapanma kararı alındığını söyledi.

Kararın ardından İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir yoğunluk yaşandığını belirten Özcan, "Tam kapanma başlamadan insanlar memleketlerine gidebilmek için yoğunluk oluşturdu. Firmalarımız bu dönemde ek seferler koydu." dedi.

Özcan, tam kapanma öncesinde otobüslerin tam kapasiteyle kentteki otogardan çıktığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Tam kapanmayla birlikte seferlerde kapasite yüzde 50'ye düşürüldü. Tam kapanma öncesinde İstanbul'da şehirler arası günlük otobüs sefer sayısı 1250'ye çıkmıştı. Şu anda ise İstanbul'da günlük sefer sayımız 150'ye düştü. Tam kapanmadan dolayı İstanbul'dan Anadolu'daki bazı illere direkt otobüs seferi düzenlenmiyor. Başka ile giden firmalar, eğer o ilde yolcu varsa uğrayıp yolcuları alıyorlar. Büyük firmalar sefer sayılarını azalttı. Anadolu'da ise firmalar birleşerek, İstanbul'a sefer düzenliyorlar."

Otobüs seferlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında her türlü önlemi aldıklarını, HES kodu kontrolüne çok dikkat ettiklerini ifade eden Özcan, tam kapanma döneminde izin belgesi olmayanlara bilet satmadıklarının altını çizdi.

"Otobüs sektörünün aşılanma takvimine alınmasını istiyoruz"

Ramazan Bayramı'nda az da olsa yolcu ve sefer sayısının artmasını beklediklerini ifade eden Özcan, önceki bayramlarda eklerle birlikte günlük 1700 sefer yapıldığını, bu yıl böyle bir yoğunluk beklemediklerini anlattı.

"Bayramda günlük sefer sayımızın 350-400 arasında olacağını tahmin ediyoruz." diyen Özcan, tam kapanmanın sona ermesiyle giden yolcuların dönüşü için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Özcan, tam kapanmanın ardından yüzde 100 kapasiteyle hizmet vermeyi beklediklerini kaydederek, "Otobüs sektörünün aşılanma takvimine alınmasını istiyoruz. Çünkü yolcu taşımacılığında, şehirler arası şoförler, muavin, yazıhanede çalışanlar, yol üzerindeki lokanta ile restoran çalışanları sürekli temas halinde çalışıyorlar." şeklinde konuştu.