ÖSYM duyurdu! 2021-YDS sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından 18 Nisan'da gerçekleştirilen 2021-YDS sonuçları açıklandı.Abone ol
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada 2021-YDS/1 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Prof. Dr. Aygün açıklamasında "Değerli adaylarımız, 18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-YDS/1 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.