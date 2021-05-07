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ÖSYM duyurdu! 2021-YDS sonuçları açıklandı

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ÖSYM tarafından 18 Nisan'da gerçekleştirilen 2021-YDS sonuçları açıklandı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada 2021-YDS/1 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Prof. Dr. Aygün açıklamasında "Değerli adaylarımız, 18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-YDS/1 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi. 

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