Salih Uçan'la anlaşma tamam! Beşiktaş'ın sıradaki hedefi belli

Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan, Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardı. Siyah-Beyazlı yönetimin Salih Uçan'a yıllık 10 milyon lira garanti ücret sunduğu iddia edildi. Galatasaray ve Trabzonspor'un büyük ilgisini çeken Salih Uçan'ın transferini bitirme noktasına gelen Beşiktaş'ın sıradaki hedefi de belli...

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Bu sezon Aytemiz Alanyaspor’da gösterdiği performans ile dikkatleri çeken 27 yaşındaki oyuncu, 3 büyük kulübün transfer listesinde girdi. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor Salih Uçan’ı kadrosuna katmak istiyor. Yıldız futbolcunun transferi ile ilgili flaş gelişme yaşandı.

Anlaşma yakın

Süper Lig’de bitime üç maç kala bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken, diğer taraftan yeni sezonun planlamasını yapan Beşiktaş’ın, Salih Uçan ile anlaşmaya yakın olunduğu ortaya çıktı.

Aytemiz Alanyaspor’la sezon sonunda sözleşmesi biteceği için ekonomik açıdan kulübün kriterlerine uyan Salih’i transfer etmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, Teknik Direktör Sergen Yalçın’dan da onay aldı.

Beşiktaş dışında birçok kulüple görüşen 27 yaşındaki yetenekli futbolcunun, Sergen Yalçın’ın kendisini çok istemesi nedeniyle Beşiktaş’a daha sıcak baktığı vurgulandı.

Yıllık 10 milyon lira garanti ücret

Siyah-beyazlı kulübün, Salih’e yıllık 10 milyon lira garanti ücret teklif edeceği öğrenildi. Yurt dışından da ciddi teklifler alan başarılı futbolcunun sezon bittikten kısa süre sonra 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atacağı iddia edildi. Aytemiz Alanyaspor’la oynanan maçtan sonra Salih’in menajeriyle bir araya gelerek prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlı yönetim, kadrodaki yerli oyuncu sayısını artırmaya çalışıyor.

Sırada Kenan Karaman var

Yabancı kontenjanındaki belirsizlik nedeniyle rotasını yerli oyunculara çeviren Beşiktaş, Salih Uçan’ın ardından Kenan Karaman’ın işini bitirmeye çalışacak. Siyah-beyazlılar, Fortuna Düsseldorf ile 30 Haziran’da sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki milli oyuncuya, Avrupa Şampiyonası finallerinden önce imza attırmanın planlarını yapıyor.