"Trafikte Küçük Hata Yoktur" projesi uluslararası platformda

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ile İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında imzalanan Trafikte Küçük Hata Yoktur sosyal sorumluluk projesi protokolü kapsamında yapılan çalışmalar, Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı yürütücülüğünde devam ediyor.

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Projeyle ilkokul çağındaki miniklerimize, hem görsel hem işitsel bir eğitim yöntemi olarak tiyatro gösterileriyle, ‘ağaç yaş iken eğilir’ bakış açısıyla trafik kurallarının öğretilmesi amaçlandı. Şimdiye kadar proje kapsamında 224 gösteri ile 31 bin 418 öğrenciye, aileleriyle birlikte toplam 126 bin kişiye ulaşıldı. Kamu spotu ile ana akım medya da dahil olmak üzere 7 bin 285 gösterim gerçekleştirildi.

Projenin sosyal medya hesaplarında toplam 27 bin 500 takipçiye ulaşıldı. Pandemi nedeniyle tiyatral gösterilere geçici olarak ara verilse de proje çalışmaları sosyal medya ve sanal ortamda devam etti. Böylece gösterinin videosunun hem sosyal medyadan hem de Milli Eğitim Bakanlığı’nın EBA uygulaması üzerinden öğrencilerle paylaşılması hedefi konulmuş ve bu hedef 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde EBA ilkokul ve ortaokul programlarında gösterime girdi.

Öncelikle ulusal düzeyde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında başladığımız projemiz 2 yaşını tamamlarken, son zamanlarda özellikle Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı tarafından yapılan girişimlerle uluslararası bir boyut kazandırma yolunda önemli mesafeler kat edildi. 28.04.2021 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dış İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı uluslararası ve oldukça önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantıda 05.05.2021 tarihinde düzenlediğimiz basın toplantısının kararı alınmış ve uluslararası platformda Trafikte Küçük Hata Yoktur projemizin, ülkemizin trafikte ölümlü ve yaralanmalı trafik kaza sayılarında %50 oranında azalma sağladığı başarısının anlatılması kararlaştırıldı. Ayrıca, daha önce iletişim halinde oldukları ülkemizden 2 sivil toplum örgütlerine ilave olarak, Merkez Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın aynı zamanda kurucu başkanı olduğu Trafikte Ortak Akıl Derneği (TRAPDER)’nin 3. Sivil toplum kuruluşu olarak bu listeye dâhil olması yönünde görüşmeler başladı. Böylece, gelecekte Dünya Sağlık Örgütü tarafından ülkemizde yapılacak olan çalışmalarda paydaşlardan birisi de TRAPDER olacağı belirtiliyor.

Yaşanabilir cadde ve sokaklar paneli: Birleşmiş Milletler 6. Yol Güvenliği haftası kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezince uluslararası katılımlı Uluslararası Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında “Yaşanabilir Caddeler ve Sokaklar Paneli” gerçekleştirildi.

Panel, merkez müdürü ve TRAPDER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı başkanlığında, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Sayın Volkan Bozkır’ın danışmanı ve önemli diplomat Sayın Öncü Keçeli, Dış İşleri Bakanlığı Çok Taraflı Ulaştırma Daire Başkanı Sayın Fethi Etem, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanı Sayın Abdullah Süslü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Sayın Mehmet Yavuz, WHO Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Toker Ergüder, Trafikte Küçük Hata Yoktur projemizin ana sponsoru Shell Türkiye’nin Ülke Başkanı Sayın Ahmet Erdem, projemizin bir diğer sponsoru Getir kurucu ortağı Sayın Tuncay Tütek, TRAPDER kurucu üyeleri Sayın İbrahim Aybar, Sayın Yeşim Ayöz, Trafikte Küçük Hata Yoktur proje koordinatörü Sayın Fatih Aysal, MCE Firması Genel Müdürü Sayın Berkant Güzelküçük, RadyoTrafik program editörü Sayın Cezayir Doğan, sektörün sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımlarıyla düzenlendi.

Panelde, karayolu trafik güvenliğini artıracak çalışmalardan bahsedilmiş ve bu yıl Birleşmiş Milletlerin bir kampanyası olan kentsel alanlarda 30km/saat hız sınırına destek verildi. Söz konusu kampanya ile "Trafikte Küçük Hata Yoktur" projesi entegre edildi ve çocuklarla birlikte çekimleri yapılan bir video izletildi. Ardından, ülkede ölümlü/yaralanmalı trafik kaza sayısındaki önemli düşüş sağlanarak elde edilen başarının sırları ve yapılanlar katılımcılara aktarılırken, bundan sonraki süreçte, trafik bilinci, trafik kültürü, alternatif ulaşım türü tercihleri ve gerekli alt yapılar, çocuk yaşta eğitim, farkındalık çalışmaları gibi öneriler Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü gibi güçlü kuruluşlarla paylaşılmış ve ileriye dönük benzer amaçlara hizmet edecek ortak projelerin yapılması önerilerinde bulunuldu. Söz konusu panelin, aynı amaca hizmet eden kurum ve kuruluşların sivil toplum örgütleriyle ilişkilerini yakınlaştırdığı belirtilirken, ileriye dönük fırsatlar doğurduğu vurgulandı.