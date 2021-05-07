Fenerbahçe için David Luiz iddiası! İngilizler duyurdu

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Brezilyalı defans oyuncusu David Luiz'i kadrosuna katmayı hedeflediğini yazdı.

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Önümüzdeki sezon için kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin ses getirecek bir transfer için hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

İngiliz basını, sarı lacivertlilerin'in Arsenal'de forma giyen tecrübeli defans oyuncusu David Luiz'i renklerine bağlayacağını ileri sürdü. Luiz için Portekiz ekibi Benfica'nın devrede olduğu öğrenildi. Ancak haberde Brezilyalı futbolcunun eski takım arkadaşı Mesut Özil'in Fenerbahçe'de forma giymesinin sarı lacivertlilerin elini güçlendirdiğinden bahsedildi.

Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

Sezon sonu Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki futbolcu, Londra ekibiyle bu sezon, Premier Lig, kupa ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı 30 maçta 2 gol kaydetti.