İHH’nın Ramazan yardımları Lübnan’da

İHH, Lübnan’da yaşayan yaklaşık 60 bin mağdura Ramazan yardımı ulaştırdı. Kumanya, zekat, fitre, iftarlık ve bayramlık yardımlarından Lübnanlıların yanı sıra ülkedeki Filistinli ve Suriyeli mülteciler de istifade etti.

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"Ramazanda Umut Var" sloganıyla Lübnan’a giden İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, başkent Beyrut ve çevresinde 57 bin 815 kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı.

Yaklaşık 50 bin kişiye kumanya yardımı

İHH'nın kumanya yardımlarından 49 bin 250, zekat ve fitre bağışlarından ise 3 bin 865 ihtiyaç sahibi faydalandı. Bölgedeki çocuklara bin 500 bayramlık hediye eden İHH ekibi, ayrıca 3 bin 200 kişiye de iftar verdi. Yardımlardan hem Lübnanlı mağdurlar hem de ülkedeki Filistinli ve Suriyeli mülteciler faydalandı. Vakfın yardımlarından ayrıca Beyrut’ta bulunan ihtiyaç sahibi Türk Topluluğu aileler de istifade etti. Vakfın Lübnan’daki dağıtımlarına Kafalar Youtube ekibinden Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin de katıldı.

Korona ile mücadele

Vakfın Ramazan çalışmalarını icra etmek üzere bölgede bulunan İHH ekibi ayrıca Lübnan’ın Sayda bölgesinde bulunan Ayn Elhelva Mülteci Kampı’ndaki Filistinlilere tıbbi yardımda bulundu. Koronavirüsle mücadele için Aksa Hastanesi’nin bir odasına vantilatör, şırınga pompaları, hasta yatakları ve ekipmanları teslim edildi.

İyiliğe destek olmak için

Hayırseverler, dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, mağdur olan, dara düşen Müslümanlar için zekâtlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını İHH’nın iyilik hareketine katabiliyor ve Ramazan boyunca gerçekleştireceği kampanyalara destek olabiliyor.