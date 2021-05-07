Fenerbahçe'nin 'kural hatası' başvurusuna TFF'den ret

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında Valencia'nın penaltısının ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından yaptığı kural hatası başvurusu, TFF tarafından kabul edilmedi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin ligin 38. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde, sarı-lacivertli futbolu Valencia'nın kazandığı penaltı kararının, VAR'da 'ofsayt' gerekçesiyle iptal edilmesi sonrası yaptığı kural hatası başvurusunu değerlendirdi.

TFF Yönetim Kurulu, söz konusu mücadelede kural hatası olmadığını belirtirken, resmi siteden de şu açıklama yapıldı: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva’da yaptığı toplantıda Fenerbahçe A.Ş. Kulübü’nün 29.04.2021 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir."

Fenerbahçe, daha önce şu açıklamayı yapmıştı:

"Süper Lig'in 38. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynadığımız maçın 27. dakikasında, oyuncumuz Enner Valencia'ya ceza sahasında yapılan hareket sonucu maçın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı vermiş; hemen ardından VAR uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal edilmiştir. Penaltı kararının iptali, dünya genelinde futbolun kurallarını belirleyen IFAB'ın ilgili maddelerinin açık bir ihlalidir. Söz konusu hatanın hakem değil kural hatası olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şekilde ortadadır. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna gereken başvurular gün içerisinde yapılacaktır. Sezon başından itibaren kritik hatalarla maç sonuçlarımıza yapılan açık etkinin, bu son kararla geri dönülemez bir boyuta taşındığını vurguluyor; tüm camiamızın sabrını zorlayan bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz."