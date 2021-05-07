İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi yürürlükte! Süpermarket ve zincir marketlerde hangi ürünlerin satışı yasak?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği “Market Tedbirleri” konulu genelge bugün yürürlüğe girdi. Süpermarket ve zincir marketlerde 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma sona erene kadar sadece temel ihtiyaç ürünleri satılacak.

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Marketler, bugünden itibaren tam kapanma döneminde alkollü içecek satışının yasaklanmasının yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünleri satamayacak.

Vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcılar tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Zincir ve süper marketler daha önce belirtildiği gibi pazar günleri kapalı kalacak.

Hangi ürünler satılamayacak?

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralanmıştı:

-Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.



-7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.



-Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.



Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.



- Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.