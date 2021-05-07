Sedat Peker'den yeni Tolga Ağar iddiaları! Jandarma Genel Komutanlığı yalanlamıştı

Sedat Peker, Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar'a yönelik video serisine Twitter hesabından paylaşımları da ekledi. Tolga Ağar'ın yeril televizyon programcısı Yeldana Kaharman'a tecavüz ettiği iddiasıyla ilgili Jandarma'nın açıklamasına tepki gösterdi.

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Sedat Peker'in dün sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı videoda, Elazığ'da bir yerel televizyonda muhabirlik yapan Kazakistan uyruklu Yeldana Kaharman'ın Tolga Ağar'ın tecavüzüne uğradığını ve jandarmaya sığındıktan sonra evinde ölü bulunduğunu iddia etmişti. Önce Jandarma Genel Komutanlığı, sonra da Tolga Ağar bu iddiaları yalanlamıştı. Sedat Peker, sosyal medya hesabı üzerinden bu yalanlamalara cevap verdi. İşte Peker'in Twitter hesabından yaptığı o paylaşımlar...

- Jandarma Genel Komutanlığı gibi nadide bir kurumun kamuoyunda yapılan bu tip tartışmalara savcılık yazısı olmadan dahil olması bence çok doğru bir davranış değil.

- Ben öldürülen kız kardeşimizin helikopterle alındığını iddia etmedim. Derin devletimizin başı mehmet ağarın oğlunu helikopterle aldığını söyledim.

- Ayrıca yeşilin jandarma karakolundan 6 sivili alıp yok ettiği gerçeği ve bunun gibi birçok olay ortadayken öldürülmüş bir kızın bir gün önce verdiği şikayet dilekçesinin yırtılarak yok edilemeyeceğine inanmak safdillik olur (hele ki mehmet ağar gerçeği ortadayken).