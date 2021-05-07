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Suudi Arabistan'dan flaş karar! Bütün çalışanlara aşı şartı getirildi

SUUDİ ARABİSTAN'da özel ve kamu sektöründeki bütün çalışanlara koronavirüs aşısı olma şartı getirildi.

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Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, tüm kamu ve özel kuruluşlardaki çalışanların işlerine devam edebilmeleri için koronavirüs aşısı yaptırmaları gerektiğini açıkladı. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs aşısı yaptırmak, erkek ve kadın işçilerin tüm sektörlerdeki işyerlerine gitmeleri için zorunlu bir koşul" ifadelerine yer verildi.  Bakanlık, işyerlerinden de tüm personelin aşılanması için gerekli hazırlıklara başlamasını istedi.

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