BIST 1.427
DOLAR 8,29
EURO 10,01
ALTIN 484,87
HABER /  GÜNCEL
ADV Bayramın Bereketi Cepte Şok’la Kapında
ADV Bayramın Bereketi Cepte Şok’la Kapında

Tepki çekmişti! Wikipedia skandal ifade sonrası geri adım attı

ADV Ramazan'da umut var

Çevrimiçi ansiklopedi olan Wikipedia, İngilizce sürümünde ‘Kurtuluş Savaşı’ için kullanılan skandal ifadeden geri adım attı.

Abone ol

Dünyanın en büyük online ansiklopedisi Wikipedia’da “Türk Kurtuluş Savaşı”na (Turkish War of Independence) dair bilgilerin yer aldığı bölümde geçtiğimiz günlerde fark edilen “etnik temizlik” ifadesi, Wikipedia editörleri tarafından kaldırıldı. Nisan ayı başlarında söz konusu maddenin giriş bölümünde Kurtuluş Savaşı için “askeri ve etnik temizlik operasyonları” yazıldığı Ekşi Sözlük sitesinden “thequantum” adlı kullanıcı tarafından ortaya çıkarılmıştı. 

Türk olduğu tahmin edilen kullanıcılar “etnik temizlik” ifadesini kaldırıp “askeri ve politik mücadele” ifadesini eklemişler, daha sonra Wikipedia editörleri “etnik temizlik” ifadesini sayfaya tekrar ekleyip sayfayı korumaya almışlardı.  4 Mayıs günü bir başka Wikipedia editörü bu ifadeyi kaldırıp “askeri seferler serisi” ifadesini ekledi ve sayfaya “Bu madde daha fazla kaynağa ihtiyaç duyuyor” ibaresini ekledi. Sayfanın ilerleyen kısımlarında ise “etnik temizlik” ara başlığında söz konusu iddialar yer almaya devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de 2. kez covid-19 yakalandı! Mutasyonlu virüsün farkını anlattı: Sırtımda...
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Salya kabusu sürüyor! Şimdi de Pendik Marina'yı kapladı
Suudi Arabistan'dan flaş karar! Bütün çalışanlara aşı şartı getirildi
Acı haber geldi! Bursa'da 16 yaşındaki genç feci şekilde can verdi!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den flaş F-35 mesajı ABD ile diyalog başlayacak
15 yıla kadar hapsi isteniyor! FETÖ itirafçısı doktordan taciz suçlaması
Kayseri'de komşusunu 'elim kaşınıyor' diye tehdit eden kişiye 5 ay hapis ve para cezası
Bakan Mustafa Varank destek teşvik ve hibenin tek çatı altında toplandığı siteyi anlattı
Sedat Peker'den yeni Tolga Ağar iddiaları! Jandarma Genel Komutanlığı yalanlamıştı
Yorumlar