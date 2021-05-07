Tepki çekmişti! Wikipedia skandal ifade sonrası geri adım attı

Çevrimiçi ansiklopedi olan Wikipedia, İngilizce sürümünde ‘Kurtuluş Savaşı’ için kullanılan skandal ifadeden geri adım attı.

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Dünyanın en büyük online ansiklopedisi Wikipedia’da “Türk Kurtuluş Savaşı”na (Turkish War of Independence) dair bilgilerin yer aldığı bölümde geçtiğimiz günlerde fark edilen “etnik temizlik” ifadesi, Wikipedia editörleri tarafından kaldırıldı. Nisan ayı başlarında söz konusu maddenin giriş bölümünde Kurtuluş Savaşı için “askeri ve etnik temizlik operasyonları” yazıldığı Ekşi Sözlük sitesinden “thequantum” adlı kullanıcı tarafından ortaya çıkarılmıştı.



Türk olduğu tahmin edilen kullanıcılar “etnik temizlik” ifadesini kaldırıp “askeri ve politik mücadele” ifadesini eklemişler, daha sonra Wikipedia editörleri “etnik temizlik” ifadesini sayfaya tekrar ekleyip sayfayı korumaya almışlardı. 4 Mayıs günü bir başka Wikipedia editörü bu ifadeyi kaldırıp “askeri seferler serisi” ifadesini ekledi ve sayfaya “Bu madde daha fazla kaynağa ihtiyaç duyuyor” ibaresini ekledi. Sayfanın ilerleyen kısımlarında ise “etnik temizlik” ara başlığında söz konusu iddialar yer almaya devam ediyor.