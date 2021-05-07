Çalışan annelere 6 yıl erken emekli olmak için 4 yol! İşte şartları...
Erken emekli olmak isteyen anneler için önemli fırsat. Belli şartlarda annelere 6 yıllık avantaj sunuluyor. İşte o şartlar ve diğer tüm detaylar...
BORÇLANMA İLE 6 YIL: Sigortalı olduktan sonra yapılan doğumlar kadınlara avantaj sağlıyor. 3'e çıkarılan doğum borçlanması imkanı ile çocuk başına 720 gün (2 yıl), en çok 2.160 gün (6 yıl) kazanmak mümkün.
STAJ AVANTAJI: Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor. Ama annelerin doğum borçlanmasında farklı bir uygulama bulunuyor. Anneler stajdan sonra doğum yapmışlarsa bunları borçlanabiliyor.
EVLAT EDİNEN DE KAPSAMDA: Evlat edinen anne de çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması yapabiliyor. Evlat edinme yoluyla doğum borçlanması yapılabilmesi için evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor.
2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın sigortalı tarafından kullanılabiliyor..