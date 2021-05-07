Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı patent tartışmalarına ilişkin açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, 'koronavirüs aşısında patent kaldırılsın' tartışmalarına değindi. Erdoğan, ''İnsanlığın sağlığı ile ilgili bir konuda bunu biz bulduk kimseye vermeyiz durumu yanlış bir düşüncedir.'' dedi. Yeni anayasa çalışmalarda gelinen duruma ilişkin bilgi veren Erdoğan, Mısır'la normalleşme sürecine girdiklerini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Azınlık cemaati temsilcileriyle iftar

Herhangi bir sıkıntıları var mı yok mu bunları kendilerinden dinleme fırsatı buldum.

'Aşıda patent kaldırılsın' tartışmaları

İnsanlığın sağlığı ile ilgili bir konuda bunu biz bulduk kimseye vermeyiz durumu yanlış bir düşüncedir. Biz Çin aşısı ile nasıl ki sürece başladık, Almanların ürettiği, ki bir Türk olan Uğur beylerin ürettiği aşıdan istifade ediyoruz. Şimdi de Putin ile görüştük, Sputnik V aşısından ciddi bir miktarda alacağız. Ve sonra da ortak üretime gireceğiz.

Yeni anayasa hazırlıkları

Yeni anayasa ile ilgili Devlet Bey ile zaman zaman yaptığımız görüşmeler var. Külliye'de, Devlet beyin evinde yaptığımız görüşmeler var. Yeni anayasa ile ilgili konuları da görüştük. Hazırlıklarımızı kendileri ile paylaşacağımızı da görüştük. Onlar şimdi belli bir noktaya geldi. Bize aktardılar. Bizim hazırlıklarımız bitmek üzere. Biz de onlara aynı şekild takdim edeceğiz. Sonra ortak bir çalışma yapacağız. Muhalefete takdim edeceğiz. STK'larla da paylaşmak suretiyle de milletin genelinin kabul edeceği bir anayasayı yapalım istiyoruz.

18-19 yılda gece gündüz demedik, tüm teşkilatı bu istikamette koşmaya sevk ettim. Başta eğitim olmak üzere, sağlıkta, adalette, tarımda, enerji, uluslararası ilişkilerde aşka koştuk. O aşk olmasa bütün bu eserler yapılamazdı. 76 üniversiteden 207 üniversiteye çıktık eğitimde. Bunların hepsini yaptık; niye yaptık? Derdimiz şuydu: Hakkari'deki bir genç eğitim için İstanbul'a gelmesin kendi ilinde eğitim görsün. Batıdaki neyi görüyorsa doğudaki de onu görsün. Sağlıkta attığımız adımlar... Bizim şehir hastanelerimiz tüm içeriğe sahip, doktorlarımız zaten kariyer olarak buna sahip, şu anda Türkiye'ye gelenler hastanelerimizin tüm bu özelliklerine hayran kalıyorlar. 45 günde biz Kovid döneminde sadece Yeşilköy Havalimanı'nda 1008 odalı hastaneyi yaptık tüm donanımlarıyla beraber.

Tüm bunlar Türkiye'nin muhasır medeniyetler seviyesine çıkmasının göstergesidir. Koronavirüs döneminde maalesef her şeyi video konferans yöntemiyle yapmak durumunda kaldık.

Yeni bir süreç başladı'

Bizim Mısır halkına yönelik tavrımız çok çok olumludur. Biz düşman kardeşler olarak değil dost olarak Mısırla olan tarihten gelen birlikteliğimizi yeniden devam ettirme gayretindeyiz. Mısır halkını zorla Yunan halkıyla görmek bizi üzer. Bunu da daha önceden söylemiştim. Yeni bir süreç başladı. Önce istihbarat sonra Dışişleri tarafında görüşmeler başladı. Bunu geliştirerek devam edeceğiz.