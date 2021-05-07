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Fenerbahçe'den MHK'ye tepki: Dehşete düştük Tahkim'e başvuracağız

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, "MHK'nin gerekçesini okudum. Dehşete düştüm. Gün içerisinde Tahkim Kurulu'na başvuracağız." dedi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçında "kural hatası" yapıldığı yönündeki itiraz başvurusunu reddetti. Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen, kulüp televizyonunda TFF'nin kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alper Pirşen "Kararları görünce iyi bir gün geçiremiyoruz. Çok üzgün ve kızgınım. Kararın gerekçesi de geldi. İnceledik. Tahkim Kurulu'na başvuracağız. MHK'nin gerekçesini okuduğumuzda dehşete düştük. Görüyorum ki; hatalarının farkında değiller ve düzeltme biçimleri bile daha büyük hata. Bu bir kural hatasıdır, iddiamızda hala ısrar ediyoruz. Son noktaya geldik, öfkemiz en üst noktada. Fenerbahçe'nin 10-15 puanı hakem hatalarıyla gitmiştir. Hakemlerimiz çok kötü. TFF, hakem camiasına çekidüzen versin. Tahkim'in gerekeni yapacağını umuyorum" dedi.

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