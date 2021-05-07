Konya'da ortaya çıktı 'yağmur yağdıran böcü' deniyor! Nesli tükenmek üzere
KONYA'da nesli tükenmekte olan benekli Anadolu su semenderi görüntülendi.Abone ol
Halkapınar ilçesi Osmanköseli Mahallesi’nde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan benekli Anadolu semenderi bir vatandaş tarafından görüntülendi. Genellikle yağmur sonrası ortaya çıkmasıyla bilinen ve Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderi, “yağmur yağdıran böcü” olarak da adlandırılıyor.
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