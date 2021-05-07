Ankara'da sivilce sandı mıknatıs tutunca şok oldu! Gerçek bakın ne çıktı

​Göv, tesadüfen mıknatısı gözünün altına götürdüğünde durumu fark ettiğini anlatarak, "Mıknatıs sayesinde gözümde bir parça olduğunu anladım. Hastaneye gittim ve parça çıkarıldı. Beni o sürede rahatsız eden hiçbir şey yoktu." dedi.