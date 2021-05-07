Ankara'da sivilce sandı mıknatıs tutunca şok oldu! Gerçek bakın ne çıktı
ANKARA'da yaşayan 33 yaşındaki elektrik teknisyeni Mehmet Cihangir Göv, gözüne mıknatıs tutunca şaşkına döndü.
Evli, 1 çocuk babası elektrik teknisyeni Mehmet Cihangir Göv'ün 2018 yılının Mart ayında atölyede çalışırken fırlayan küçük metal parça, sol gözüne isabet etti. Göv, kanayan yarasına kendisi pansuman yaptıktan sonra işine devam etti.
Göv, 3 yıl sonra atölyede arkadaşlarıyla mıknatısın demiri çekme gücünden bahsederken elindeki mıknatısı göz bölgesine götürdü.
Bu sırada mıknatısın göz altına yapıştığını fark eden Göv, 3 yıl önceki kazada metal parçanın deri altında kalmış olabileceğini düşünerek hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde tespit edilen metal parça operasyonla alındı.
Göv, tesadüfen mıknatısı gözünün altına götürdüğünde durumu fark ettiğini anlatarak, "Mıknatıs sayesinde gözümde bir parça olduğunu anladım. Hastaneye gittim ve parça çıkarıldı. Beni o sürede rahatsız eden hiçbir şey yoktu." dedi.