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Ankara'da sivilce sandı mıknatıs tutunca şok oldu! Gerçek bakın ne çıktı

Demirören Haber Ajansı
Ankara'da sivilce sandı mıknatıs tutunca şok oldu! Gerçek bakın ne çıktı

ANKARA'da yaşayan 33 yaşındaki elektrik teknisyeni Mehmet Cihangir Göv, gözüne mıknatıs tutunca şaşkına döndü.

Ankara'da sivilce sandı mıknatıs tutunca şok oldu! Gerçek bakın ne çıktı

Evli, 1 çocuk babası elektrik teknisyeni Mehmet Cihangir Göv'ün 2018 yılının Mart ayında atölyede çalışırken fırlayan küçük metal parça, sol gözüne isabet etti. Göv, kanayan yarasına kendisi pansuman yaptıktan sonra işine devam etti. 

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Ankara'da sivilce sandı mıknatıs tutunca şok oldu! Gerçek bakın ne çıktı

 Göv, 3 yıl sonra atölyede arkadaşlarıyla mıknatısın demiri çekme gücünden bahsederken elindeki mıknatısı göz bölgesine götürdü. 

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Ankara'da sivilce sandı mıknatıs tutunca şok oldu! Gerçek bakın ne çıktı

Bu sırada mıknatısın göz altına yapıştığını fark eden Göv, 3 yıl önceki kazada metal parçanın deri altında kalmış olabileceğini düşünerek hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde tespit edilen metal parça operasyonla alındı.

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Ankara'da sivilce sandı mıknatıs tutunca şok oldu! Gerçek bakın ne çıktı

​Göv, tesadüfen mıknatısı gözünün altına götürdüğünde durumu fark ettiğini anlatarak, "Mıknatıs sayesinde gözümde bir parça olduğunu anladım. Hastaneye gittim ve parça çıkarıldı. Beni o sürede rahatsız eden hiçbir şey yoktu." dedi. 

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