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Mersin'de kızları uyurken evde dehşet saçtı! Odadan çıkınca dünyası başına yıkıldı

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'de Ahmet Çetin (50), 2 kızı odalarında uyurken tartıştığı eşi Semra Çetin'i (48), defalarca bıçaklayarak öldürdü. Çetin’in cansız bedenini, sesler üzerine uyanan 24 yaşındaki kızı buldu.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Müftüler Sokak'ta, 3 katlı bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Ahmet Çetin ile 3 yıl önce evlendiği Semra Çetin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Çetin, mutfaktan aldığı bıçakla Semra Çetin'i defalarca bıçaklayıp, öldürdü.

Semra Çetin hayatını kaybederken, Ahmet Çetin ise kaçtı. Olay sırasında uyurken seslere uyanan Semra Çetin'in ilk evliliğinden olan kızı Seda Gürbüz, odadan çıkınca annesini yerde hareketsiz yatarken buldu. Gürbüz'ün çığlıklarına komşuları koştu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Semra Çetin’in öldüğünü tespit etti.


Gözyaşlarına boğuldu
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Semra Çetin'in cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Annelerinin cenazesi götürüldüğü sırada Seda Gürbüz ile olay sırasında iş yerinde olan, acı haberi alıp eve gelen Eda Gürbüz, gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri, Ahmet Çetin'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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