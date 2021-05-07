Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya yanıt: Cumhurbaşkanı'na havale ediyorum

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun "Böyle bir görüntü olamaz. Bana göre suçtur" açıklamasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan yanıt geldi. İmamoğlu, "Sayın İçişleri Bakanı'nın bu ifadelerini, bu tavrını, bu anlayışını Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum." dedi.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyareti sırasında ellerini arkasına bağlı şekilde yürüyerek saygısızlık yaptığı gerekçesiyle inceleme başlatılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece “Bu görüntüleri gördükten sonra ben de saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Bana göre suçtur. Böyle bir görüntü olamaz. Ancak ben buna soruşturma izni vermem” açıklaması yapmıştı.

''Bu, çok doğru bir bakış açısı değil”

Gazeteciler, İmamoğlu'na Küçükçekmece'de katıldığı programda İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklaması soruldu. İmamoğlu “Anayasa'da ‘Bence suç' diye bir şey var mı” diye sorarak “Bakanlık yapıyorsunuz ve ‘bence suç' diye bir yorum yapıyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Anayasa'da ya da kanunda böyle bir tanım olmaz. Devletin bu makamında bulunan insanların, bu şekilde vakitlerini harcamaları kadar üzücü bir durum yok. ‘Bence suç' diye açıklama yaparak, Diyarbakır ziyareti üzerinden ,'Ben, aslında buna soruşturma izni veririm' mesajı vermek, daha bugün yarın belki de müfettişe ulaştıracağımız ifademize etkide bulunma anlamına geliyor. Bu, çok doğru bir bakış açısı değil” dedi.

''Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum''

İmamoğlu, konuşmasına söyle devam etti: "Ben bu konu, inanın artık kapansın istiyordum. Biraz da 2-3 gündür milletin böyle diyaframından bu işe gülmesine de sevindim. Milletimiz, uzun yıllardır ilk defa güldü. Bu işin içinde olanlara güldü, bu kararı verenlere güldü, bu süreci kovalayanlara güldü. Ama bakıyorum ki, işin ciddi bir tarafı da var yani. Bir Bakan, ‘bence suç' diyor; ‘şu bölümüne bana göre soruşturma izni verilmeli' diyor. Sürece müdahale ediyor. Ben, açık ve net söyleyeyim: Sayın İçişleri Bakanı'nın bu ifadelerini ve bu tavrını, bu anlayışını Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum. İstirham ediyorum; bu süreci analiz etsinler. Bunun altında ne var, ne yapılmak isteniyor? Ben, ciddiye almayacağım. Ben, işime bakıyorum zaten. Hepimiz işimize bakıyoruz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum. Hiç hoş bir tavır değil. Hatta çok kötü bir tavır."

"O, benim muhatabım değil, kimdir bilemiyorum''

İncelemenin başlatılmasına neden olan CİMER şikayetini kendisinin yaptığı söyleyen vatandaş ile ilgili soru üzerine de İmamoğlu şu yanıtı verdi: "O, benim muhatabım değil, kimdir bilemiyorum. Ama CİMER’e şikayet edenler kimdir, merak ediyorum artık. Bu açıklamalardan sonra merak ediyorum. Arkadaşlarıma söyleyeceğim, hukuken bu şikayet süreci nasıl gelişti, nasıl olmuştur, kimlerdir vesaire… Bunun araştırılmasını istiyorum. Buradan da yetkilileri göreve çağırıyorum. Bu bilgiye erişmek istiyorum. Resmi belgelerle bu nasıl olmuştur, ne zaman olmuştur, ne şeklide bu suçlama süreci başlatılmıştır? Artık merak ediyorum. İfade sürecinde sadece müfettişte soruldu, ‘şikayet kimlere ait' diye. Müfettiş de yetkisiyle bunu veremeyeceğini ifade etti kurumumuzdaki yetkiliye. Onun dışında bir bilgimiz yok. Ama bu saatten sonra merak ediyorum. Bu konuda hukuki haklarımı kullanacağım. Kimlerin şikayet ettiğini merak ediyorum."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçen yılki bir türbe ziyareti sırasında elleri arkadan bağlı bir şekilde yürümesi üzerine CİMER’e yapılan şikâyeti üstlenen Tokatspor kulübü başkanı Ufuk Akçekaya'nın böyle bir şikâyet kaydı bulunmadığını söyledi.