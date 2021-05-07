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Batman'da kilosu 10 TL'den satılıyor! Gençlerin gelir kapısı oldu

İhlas Haber Ajansı

BATMAN'da 3 bin metre yükseklikteki Mereto ve Zoveser dağlarından toplanarak ilçe merkezinde kilosu 10 liradan satılan ışgın, kırsalda yaşayan gençler için ekmek kapısı oldu.

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Batman'ın Sason ilçesi ile Muş ve Bitlis illerine sınır olan Zoveser ile Merto dağlarından toplanarak ilçe merkezinde getirilen ışgınlar kilosu 10 liradan satışa çıkarılıyor. Yayla muzu olarak da isimlendirilen ışgının yapılan araştırmalarda başta kolesterol ve yüksek tansiyon olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Anadolu'nun birçok ilinde kendiliğinden yetişen ışgın, ilkbaharın gelmesiyle kırsalda yaşayan onlarca gence de yeni ekmek kapısı aralıyor.

Sason'a bağlı Zoveser Dağı'ndan kopardığı ışgını ilçe merkezine getirerek kilosunu 10 liradan satıp aile geçimine katkı sağladığını belirten Zülküf Ebinç, "İlkbaharda benim gibi onlarca genç, ışgın ve benzer ürünleri toplayıp ilçede satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Meyve kısmı kabuğu soyularak çiğ olarak yenilen yeşil, kırmızımsı ve kahverengimsi bir renkte olan ışgın kanser hastaları tarafından yoğun rağbet görüyor. Biz de yaylalardan topladığımız ışgını ilçe merkezinde kilosunu 10 liradan satıyoruz" dedi.

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