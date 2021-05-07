PKK'ya bir darbe daha! Milli Savunma Bakanlığı fotoğrafları paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Yıldırım operasyonunda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurulmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği duyuruldu.

Operasyonda 3 RPG-7 roketatar, 3 M-16 piyade tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği, iki 7.62 mm PKMS makineli tüfek, bir Kanas, bir av tüfeği, 36 el bombası, 20 kilo patlayıcı, 1500 PMK mühimmatı, 500 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 41 RPG-7 anti tank mühimmatı, 52 RPG-7 sevk fişeği, 2 telsiz, bir jeneratör, hilti, iki el dürbünü, kamuflajlı termal şemsiye ve bidon içinde benzin ele geçirildiği kaydedildi.