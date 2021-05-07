BIST 1.438
DOLAR 8,23
EURO 10,00
ALTIN 486,84
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL
ADV Bayramın Bereketi Cepte Şok’la Kapında
ADV Bayramın Bereketi Cepte Şok’la Kapında

Dacia'dan mayısa özel kampanyalar

ADV Ramazan'da umut var

Yaz mevsimi öncesinde Dacia sahibi olmak isteyenlere mayıs ayı boyunca kampanyalar sunuluyor.

Abone ol

Dacia açıklamasına göre, sınırlı sayıdaki LPG'li Duster Comfort ECO- G 115 bg 4x2 modeli, benzinli fiyatına 188 bin 900 TL’den başlayan fiyatla satışa sunuluyor.

Sınırlı sayıdaki yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg modeli ise 152 bin 900 TL fiyat ve günlük 69 TL ödemeyle mayıs ayı boyunca tüketicilerle buluşuyor.

Dokker Combi Eco-G Ambiance ECO-G 110 bg modeli ise 141 bin 900 TL’den başlayan fiyatla sahiplerini bekliyor.

Salgın önlemleri kapsamında devreye alınan tam kapanma uygulamasıyla birlikte yetkili satıcılar kapalı olsa da Dacia tüm tüketiciler için dijital kanallar yoluyla ulaşılabilir olmaya devam ediyor. Saat 10.00-17.00'de seçilen herhangi bir Dacia yetkili satıcısı ile görüntülü görüşme yapabilirken, "satinal.dacia.com.tr" adresi üzerinden 2 bin TL ön ödeme ile araç satın alma işlemi evden çıkmadan çevrim içi olarak başlatılabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz, Türkiye Cumhuriyeti ile iç içeyiz
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Hilal Kaplan: CHP, FETÖ'nün siyasi ayağıdır
Batman'da kilosu 10 TL'den satılıyor! Gençlerin gelir kapısı oldu
PKK'ya bir darbe daha! Milli Savunma Bakanlığı fotoğrafları paylaştı
Renault kampanyaları mayısta sürüyor 2 bin 500 TL taksitle Megane Sedan imkanı
Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bildirilenlerin en az iki katı! Bomba araştırma...
MHP'li Semih Yalçın'dan yeni anayasa önerisine gelen tepkilere yanıt: Aczin işaretidir
Mersin'de kızları uyurken evde dehşet saçtı! Odadan çıkınca dünyası başına yıkıldı
Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya yanıt: Cumhurbaşkanı'na havale ediyorum
Yorumlar