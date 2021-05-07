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İstanbul'da her şey 2-3 saniyede oldu! 'Gelme' diye bağırıp faciayı önledi

İhlas Haber Ajansı
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İSTANBUL'da bir temizlik görevlisinin 5 katlı binanın yıkılmasından kısa süre önce çevredeki vatandaşları uyararak olası bir faciayı önlediği ortaya çıktı.

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Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde önceki gece gelen sesler üzerine boşaltılan 5 katlı bir bina sabah saatlerinde yıkılmış, olay şans eseri ucuz atlatılmıştı. Bina yıkılmadan kısa süre önce çevrede çalışan Zeytinburnu Belediyesi temizlik görevlisi Yusuf Yağan’ın olası bir faciayı önlediği öğrenildi. Bina yıkılmadan çevresinde bulunanları uyaran ve yıkımın ardından da görevli ekipler gelene kadar çevrede güvenlik önlemi almaya çalışan Yağan, ”Aşağı yukarı 40-50 kişiyi enkazın önüne yaklaştırmadım” ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde binanın önünde çalıştığını söyleyen Yağan,” Saat 10.20 sıralarında bir çatırtı sesi geldi. Bir baktım bina geliyor. Tabi kaçtım ben. Bir araç geliyordu. ‘Gelme!’ diye bağırdım. Onu yönlendirdim gelmedi, yolunu değiştirdi. Ondan sonra bina 2-3 saniye içerisinde yerle bir oldu. Tabi ben de o sıra koştum, toz duman şekilde. Aradan 10 dakika geçti. Toz duman gidince o enkazın üzerine çıktım, ‘Kimse var mı?’ diye bağırdım. Tabi ses çıkmayınca o esnada görüntü çekmek istiyordum telefonum da düştü, o enkazın içerisinde kaldı. İtfaiye ve polis ekipleri geldi. Onlara teslim ederek çekildim. Aşağı yukarı 40-50 kişiyi enkazın önüne yaklaştırmadım” dedi.

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