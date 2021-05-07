Devlet desteğiyle Muş'ta üretti Türkiye'nin yüzde 80'i buradan alıyor! 5 ülke sıraya girdi

Koronavirüs salgının bir an önce bitmesi ve üretimin artmasını istediklerini söyleyen Kaymakam Demirer, "Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesi, ufak çaplı bir sanayi yerleşkesi. Burada üretimin pandemi döneminde de tüm hızıyla devam ettiğini gördük. Aynı zamanda bu zor dönemde burada salgın tedbirleri de istenilen ölçüde alınmış durumda. Burada üretim yapan fabrikaların dolu bir şekilde çalıştığını gördük. İnşallah tüm dünyayı etkileyen bu küresel salgın bir an önce biter." dedi.