Berat Albayrak 179 gün sonra ilk kez ortaya çıktı! Bakın 'Damat Albayrak' neredeymiş

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden Instagram hesabından yaptığı açıklama ile istifa eden Berat Albayrak, tam 179 gündür ortaya çıkmamıştı. Albayrak bugün ortaya çıktı ve ilk görüntüyü verdi...

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Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, görevden affını istemesinin ardından bir daha kamuoyu önüne çıkmamıştı. 179 gündür ortalarda görünmeyen Albayrak, bugün ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan Albayrak, Çamlıca Camisinde cuma namazı kıldı. Albayrak'ın camiden fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

Berat Albayrak, sosyal medya hesabından istifasını duyurduktan sonra bir daha kamuoyu önüne çıkmamış ve Bakanlık devir teslim törenine bile katılmamıştı. O günden bu yana nerede olduğuyla ilgili çok sayıda iddia gündeme gelen Berat Albayrak, ne ortaya çıkmış ne de sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşımda bulunmuştu.

27 saat sonra açıklama gelmişti

Berat Albayrak 179 gün önce Instagram hesabından yaptığı "Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam etmeme kararı aldım" paylaşımının ardından ortadan kaybolmuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yaklaşık 27 saat sonra açıklama gelmişti. Yapılan açıklama şu şekildeydi;

* Türkiye’nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük yönetim reformu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçişin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız kabinesini kurarak milletimizin takdirine sunmuştur.

* Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabinede yer verilen bakanlarımız, 10 Temmuz 2018 tarihinde Meclis’te yemin ederek resmen görevlerine başlamışlardır.

* Daha önceki hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan İstanbul Milletvekili Berat Albayrak, Cumhuriyetimizin 66’ncı Hükümeti olan bu kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak yer almıştır.

* Bölgesel ve küresel siyasi krizlere ilave olarak koronavirüs salgını sebebiyle gelişmiş devletlerin dahi ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın gayretleriyle ülkemiz, bu kritik süreçte olabilecek en az hasarla yoluna devam etmiş, sayın bakanımızın başarıları sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmiştir.

* Bilindiği gibi 8 Kasım 2020 Pazar akşamı, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, sosyal medya hesaplarından birinde sağlık nedenleriyle görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamıştır.

* Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebi kabul edilmiştir.