BIST 1.438
DOLAR 8,23
EURO 10,00
ALTIN 486,84
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK
ADV Bayramın Bereketi Cepte Şok’la Kapında
ADV Ramazan'da umut var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Türkiye hiçbir zaman çöp ithalatı yapmamıştır

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu kaliteli ve temiz ham madde için kimlik belgesi olmayan hiçbir dönüştürülebilir atığı ülkemize sokmuyoruz. Türkiye hiçbir zaman çöp ithalatı yapmamıştır” dedi.

Abone ol

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sosyal medya hesabından ‘çöp ithalatı’ haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Kurum, son dönemde çevre için atık yönteminde önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirterek, “Çevre hassasiyetini en üst düzeyde tutarak yüzde 19'a çıkardığımız geri kazanım oranımızı 2023’te yüzde 35’e, 2035’te ise yüzde 60’a yükseltmeyi hedefliyoruz. Belediyelerimize sağladığımız desteklerle nüfusumuzun yüzde 87’sine atık hizmeti veriyoruz. Atık toplama faaliyetlerine destek olmak için atık ithalatı kotasını yüzde 50’ye düşürdük. Böylece tesislerin ham madde ihtiyaçlarının yarısını iç piyasadan karşılamalarını zorunlu kıldık” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, ‘Sıfır Atık’ projesiyle birlikte atık miktarını azaltma ve nitelikli atıkları değerli bir kaynak olarak üretim sürecine dahil edilme amacı taşıdıklarını belirterek, yerli ham madde miktarının da arttırıldığını kaydetti. Kimlik belgesi düzenlemesinin zorunlu hale getirildiğinin altını çizen Bakan Kurum, “Ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu kaliteli ve temiz ham madde için kimlik belgesi olmayan hiçbir dönüştürülebilir atığı ülkemize sokmuyoruz. Türkiye hiçbir zaman çöp ithalatı yapmamıştır. Nitekim 2021 yılının başında karışık plastik atık ithalatını da tamamen yasakladık. Atık yönetiminde önemli düzenlemeleri hayata geçirirken geri dönüşüm/kazanım tesislerimizin daha sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini yürütmeleri için denetimlerimizi de aralıksız sürdürüyoruz” açıklamalarında bulundu.

Adana’da ortaya çıkan görüntülerden sonra 139 tesiste denetim yapıldığını aktaran Bakan Kurum, 29 işletmenin faaliyetinin durdurulduğunu ve 32 işletmeye 7,9 milyon TL para cezası uygulandığını açıkladı. Kurum, çevre kirliliğine sebep olanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu da kaydederek, "Benzer durumlarla tekrar karşılaşmamak, çevremizin ve vatandaşımızın sağlığını korumak için geri dönüşüm/kazanım tesislerimize yeni kriterler getiriyoruz. İthal edilen atıkları gümrükten geri dönüşüm tesisine kadar online takip edeceğimiz bir sistemi hayata geçiriyoruz. Ülkemizin her zaman yeşil ve sağlıklı bir çevreye sahip olması adına projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Toprağımızı, havamızı, suyumuzu koruyacak; çalışmalarımızı tavizsiz devam ettireceğiz. Çocuklarımızdan emanet aldığımız ülkemizi onlara yeşil bırakacağız” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da yemek yapmaya mutfağa gitti! Hayatının şokunu yaşadı
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Isparta'da anne ve babasını öldürdü! Her şeyi anlattı: Çocukluğumdan bu yana...
Ufuk Akçekaya'nın 'İmamoğlu' şikâyeti CİMER kayıtlarında yok! Cumhurbaşkanlığı açıkladı
İstanbul'da her şey 2-3 saniyede oldu! 'Gelme' diye bağırıp faciayı önledi
Dacia'dan mayısa özel kampanyalar
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz, Türkiye Cumhuriyeti ile iç içeyiz
Hilal Kaplan: CHP, FETÖ'nün siyasi ayağıdır
Ahmet Nur Çebi: Fatih Terim Tabii ki alkışlayacak
Batman'da kilosu 10 TL'den satılıyor! Gençlerin gelir kapısı oldu
Yorumlar 4 yorum