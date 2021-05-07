'İftarı beklerken' programı için 'lüks tekne kiralandı' iddiası! Diyanet'ten açıklama

Elazığ’dan gelen 3 mimarı kağıt parçaları ile 200 bin TL dolandırdılar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Türkiye hiçbir zaman çöp ithalatı yapmamıştır

İstanbul'da her şey 2-3 saniyede oldu! 'Gelme' diye bağırıp faciayı önledi