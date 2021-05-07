BIST 1.438
DOLAR 8,23
EURO 10,00
ALTIN 486,84
HABER /  RAMAZAN
ADV Bayramın Bereketi Cepte Şok’la Kapında
ADV Ramazan'da umut var

'İftarı beklerken' programı için 'lüks tekne kiralandı' iddiası! Diyanet'ten açıklama

Diyanet Tv’de yayınlanan ‘İftarı Beklerken’ isimli programın yayınlandığı tekne için günlük 35 bin lira ödendiği iddia edildi. Tartışmalar üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Diyanet Tv’de yayınlanan ‘İftarı Beklerken’ isimli program hakkında medyada çıkan haberlere yönelik açıklamada şunlar kaydedildi:

“Diyanet TV’de canlı olarak yayınlanan ‘İftarı Beklerken’ adlı programla ilgili medyada çıkan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

"Mekan hayırsever bir vatandaşımızın sağladığı imkanla hazırlandı herhangi bir ödeme yapılmadı"

Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte kamuoyunu da yanlış yönlendirmektedir. ‘İftarı Beklerken’ adlı programımızın yayınlandığı mekan, hayırsever bir vatandaşımızın sağladığı imkânla hazırlanmış olup Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf Medya A.Ş tarafından söz konusu yere herhangi bir ödeme de yapılmamıştır.

35 bin lira iddiası

Medyada çıkan haberlerde Diyanet TV'nin Ramazan yayınları nedeniyle bir ay boyunca günlük kirası 35 bin lira gezinti teknesi kiraladığı yer almıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hakkarili İsa uzaktan eğitime katılabilmek için her gün 2 kilometre yürüyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Elazığ’dan gelen 3 mimarı kağıt parçaları ile 200 bin TL dolandırdılar
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Samsun'daki vahşet! Arzu'nun katili sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet istemi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Türkiye hiçbir zaman çöp ithalatı yapmamıştır
Antalya'da yemek yapmaya mutfağa gitti! Hayatının şokunu yaşadı
Belçika'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma yarım tonluk bomba bulundu
Ufuk Akçekaya'nın 'İmamoğlu' şikâyeti CİMER kayıtlarında yok! Cumhurbaşkanlığı açıkladı
İstanbul'da her şey 2-3 saniyede oldu! 'Gelme' diye bağırıp faciayı önledi
Berat Albayrak 179 gün sonra ilk kez ortaya çıktı! Bakın 'Damat Albayrak' neredeymiş
Dacia'dan mayısa özel kampanyalar
Yorumlar 16 yorum