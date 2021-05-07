Hakkarili İsa, uzaktan eğitime katılabilmek için her gün 2 kilometre yürüyor

Sabah çantasını hazırlayan, ödevlerini tamamlayan ve arkadaşının tabletini alan Temel, kimi zaman babasıyla kimi zaman da arkadaşlarıyla tepelik alana çıkıp uzaktan eğitime bağlanıyor. Her gün tepelik alana gelerek dersin başlayacağı anı heyecanla bekleyen Temel, boş zamanlarında da kendisine kendine eşlik eden babasıyla koyunları otlatıyor.