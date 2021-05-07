Hakkarili İsa, uzaktan eğitime katılabilmek için her gün 2 kilometre yürüyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde evinde internet sıkıntısı yaşayan 4. sınıf öğrencisi İsa Temel, uzaktan eğitim sürecinde derslere bağlanabilmek için her gün 2 kilometre yürüyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullardaki eğitime ara verilmesiyle binlerce öğrenci, uzaktan eğitim sistemiyle eğitimlerini sürdürüyor. İlçeye 40 kilometre mesafedeki Armutdüzü köyünün Aktoprak mezrasında yaşamını sürdüren 10 yaşındaki Temel de okullar kapanınca eğitiminin aksamaması için arkadaşının tabletiyle uzaktan eğitime bağlanmaya çalıştı.
Mezrada internet sıkıntı yaşandığı için evden derslere katılamayan Temel, eğitiminden geri kalmamak için bölgede internetin çektiği bir yer aradı. Evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki tepelik alanda internetin olduğunu fark eden Temel, her gün buraya gelip canlı derslerini takip etmeye başladı.
Sabah çantasını hazırlayan, ödevlerini tamamlayan ve arkadaşının tabletini alan Temel, kimi zaman babasıyla kimi zaman da arkadaşlarıyla tepelik alana çıkıp uzaktan eğitime bağlanıyor. Her gün tepelik alana gelerek dersin başlayacağı anı heyecanla bekleyen Temel, boş zamanlarında da kendisine kendine eşlik eden babasıyla koyunları otlatıyor.
"Öğretmen olarak çocuklara faydalı olmak istiyorum"
Okumayı, ders çalışmayı çok sevdiğini belirten Temel, AA muhabirine, okullarda eğitime ara verilmesiyle hem arkadaşlarından hem de öğretmenlerinden uzak kalmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Evinde internet olmadığı için tepelik alana gelerek derslere bağlandığını anlatan Temel, şöyle konuştu: