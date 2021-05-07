Kadın futbolcuları darp etmekle yargılanıyor! Mehmet Aydın "Yılın en iyi hocası" seçildi

Kadın Futbol Ligi'nde 2020-2021 sezonu Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile noktalandı. Sezonun en iyi teknik direktörü, ikinci olan Fatih Vatanspor'u çalıştıran Efe Mehmet Aydın'a verildi

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Kadına şiddet davası devam eden ve bu nedenle 2019 yılında TFF tarafından hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Efe Mehmet Aydın'a ödül verilmesi tartışma yarattı. Mahkemeye taşınan olayda Aydın'ın, kadın futbolcular kıyafetlerini değiştirmek üzere soyunma odasına girdikten sonra içeri gelerek futbolcular yarı çıplak haldeyken şiddet uyguladığı iddia edildi.

Kendilerine şiddet uyguladıkları iddiasıyla Fatih Vatan'ın Teknik Direktörü Efe Mehmet Aydın'a "Yılın Teknik Direktörü" ödülü verilmesi nedeniyle şaşkına uğradıklarını söyleyen kadın futbolcular Damla Karavuş ve Berru Doğu, "Değil kadın, erkek takımı bile çalıştırmamalı" dedi.

TFF tarafından, futbolculara şiddetten ceza aldı

Efe Mehmet Aydın'a verilen "En İyi Teknik Direktör" ödülü, tartışmalara neden oldu. Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan Hatice Bahar Özgüvenç yerine, ikinci olan takımın teknik direktörüne ödül verilmesi şaşkınlık yaratırken, Efe Mehmet Aydın hakkında bir başka tartışma konusu daha ortaya çıktı. Efe Mehmet Aydın, 2019 yılında futbolculara uyguladığı şiddet nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) men cezası aldı. Sporcuların şikayeti üzerine Efe Mehmet Aydın'ın Kütahya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kadına şiddet davasının da devam ettiği öğrenildi.

TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun (AFDK) 16.05.2019 tarihinde gerçekleştirilen 108 sayılı toplantısında almış olduğu kararda Efe Mehmet Aydın'a 60 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi. TFF'nin resmi sitesinden 16 Mayıs 2019 tarihinde yapılan açıklamada "Efe Mehmet AYDIN (Fatih Vatanspor ant.) hakkında; 18.04.2019 tarihinde oynanan Fatih Vatanspor-Fomget Gençlikspor Genç Kızlar Türkiye şampiyonası müsabakasında, takım oyuncularına saldırıda bulunmaktan takdiren 60 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine (tedbirsiz)" ifadelerine yer verildi.

Olay mahkemeye taşındı

Efe Mehmet Aydın'ın, 18 Nisan 2019 tarihinde oynanan Fatih Vatanspor-Fomget Gençlikspor maçının ardından iki sporcuya şiddet uyguladığı iddia edildi. Karşılaşmadan sonra iki sporcu, kendilerine yarı çıplak bir vaziyette yedi saat boyunca şiddete maruz bıraktığı iddiasıyla Efe Mehmet Aydın hakkında suç duyurusunda bulundu. Mahkemesi devam eden Efe Mehmet Aydın, sporcuların şikayeti ve darp raporunu inceleyen TFF, teknik direktörü 60 gün boyunca hak mahrumiyeti cezası verdi. Efe Mehmet Aydın'ın Kütahya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde iki duruşması görüldü. Üçüncü duruşma ise 27 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Korumak isteyeni de darp etti

İddialara göre Efe Mehmet Aydın, bir futbolcusunu önce maçın oynandığı stadyumun koridorunda, sonrasında ise yarı çıplak vaziyette olduğu soyunma odasında darp etti. Küfür ve hakaret ederek kadın sporcuya saldıran Efe Mehmet Aydın, şiddet gören takım arkadaşını korumak isteyen futbolcunun arkadaşını da darp etti. Efe Mehmet Aydın, futbolculara saldırdıktan sonra küfür ederek soyunma odasından çıktı.Şiddete maruz kalan sporculardan birinin dili boğazına kaçtı. Genç kadın sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Saldırıya uğrayan kadın futbolcuların, Aydın ile beraber 7 saat aynı otobüsle seyahat etmeye zorlandığı ileri sürüldü.

Davadan üç hafta önce ödül aldı

TFF tarafından 60 gün hak mahrumiyeti cezası alan, kadına şiddet davası mahkemede devam eden Efe Mehmet Aydın, 27 Mayıs'ta görülecek üçüncü duruşmasından 21 gün önce "En İyi Teknik Direktör" olarak ödüllendirildi.