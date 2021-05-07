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Thodex Faruk Fatih Özer için çember daralıyor! Kimlerle görüştüğü belirlendi

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Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanması için 4 ülkede operasyonlar sürüyor. Özer'in cevapsız çağrıları, aramaları, görüntülü konuşmaları birer birer deşifre edildi. Operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

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Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in yakalanması için Arnavutluk Emniyeti de özel ekip kurdu. Operasyon sır gibi saklanıyor. Baskın yapılan adresleri, gözaltına alınan isimleri, Türk ve Arnavutluk heyeti dışında kimse bilmiyor.

Faruk Özer’in Tiran’a kaçmasının ardından devam eden iletişim trafiğinin tamamı tespit edildi.

Kimlerle görüştüğü belirlendi

İlk IP tespitinin Hotel Mondial’den olduğu ortaya çıkmıştı. İkinci tespit ise Pazari Ri’deki bir eve ait. Özer'in bir süre saklandığı bu iki noktada kimlerle görüştüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince belirlendi.

 TRT Haber'in ulaştığı bilgiye göre, Arnavutluk sınırları içinde gözaltına alınan isimlerin tamamı Tiran Emniyetine getiriliyor. Sorgulamalar, ifade alım işlemleri bu noktada gerçekleştiriliyor. Yani Faruk Fatih Özer de yakalandığı anda Tiran Emniyetine getirilecek ve tüm işlemleri burada yapılacak.

Faruk Fatih Özer’in kaçış planını yaptığı E.H. adlı Arnavutluk vatandaşı da aranıyor. Zanlının, 2017’de kapatılan bir telekomünikasyon firmasının ortaklarından olduğu ortaya çıktı.

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