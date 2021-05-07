Altın fiyatları uçtu! Dolar ve euro düşüşe geçti piyasalarda neler oluyor?

Altın fiyatları fırlarken, dolar ve euro düşüşe geçti. Altının coşmasında ABD'de nisanda istihdam artışı beklentilerin çok altında kalması etkili oldu. İşte haftanın son gününde altın ve dolarda sor durum...

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ABD’de nisan ayında tarım dışı istihdam 266 bin artış kaydetti ve beklentilerin çok altında kaldı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin ortalama beklentisi, ABD'de nisanda 1 milyonluk tarım dışı istihdam artışı olacağı yönündeydi ancak gerçekleşme bu beklentinin çok uzağında oldu.

Daha önce 916 bin olarak açıklanan mart ayı tarım dışı istihdam verisi 717 bine revize edildi. Nisan ayında ülkedeki işsizlik oranı da yüzde 6,1’e yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi işsizliğin nisanda yüzde 5,8'e gerilemesi yönündeydi.

Dolar düştü altın yükseldi

ABD'de tarım dışı istihdam artışının beklentilerin çok altında kalmasının ardından dolar endeksi değer kaybederken, dolar cinsi uluslararası spot altın fiyatları arttı.

Dolar endeksi, 90,95'ten 90,44 seviyelerine kadar geriledi. Güne 1812 dolar seviyelerinden başlayan ons altın fiyatı, 1843 dolara kadar yükseldi. Euro/dolar paritesi de 1.2053'ten 1.2137'ye yükseldi. Dolar/TL 8,30'dan 8,24'e kadar geriledi.

Gram altın fiyatı zirveye çıktı

Geçen hafta 482 TL’ye kadar ulaşarak 2021’in zirvesini gören gram altın, hafta başından bu yana sakin bir seyir izledikten sonra dünü 482 liradan kapatmıştı. Gram altın küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 488 TL’de yeni bir zirveye ulaşmış oldu.