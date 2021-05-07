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Rusya'da sosyal medya fenomeni ormanlık alanda ölü bulundu

RUSYA'da sosyal medya fenomeni Kristina Zhuravleva, ormanlık alanda ölü bulundu. Genç fenomenin kocası, şüpheli konumunda bulunuyor.

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Instagram'da yaptığı paylaşımlarla tanınan fenomen Kristina Zhuravleva'nın cansız bedeni bulundu. Fenomenden 1 aydır haber alınamıyordu. Zhuravleva'nın hesabından yaptığı paylaşımlar herkesin ilgisini çekiyordu.

28 yaşındaki fenomenin eşiyle yaptığı paylaşımlar, dışarıdan mükkemmel ve sorunsuz bir hayatı olduğunu gösteriyordu. Kristina, lüks yaşamıyla takipçilerinin dikkatini çekiyordu.

Ormanlık alanda cesedi bulundu
Genç kadının, Rusya'nın Ekaterinburg kenti yakınlarındaki ormanda cesedi bulundu. Cesedin kimliğinin tespit edilmesinin iki hafta sürdüğü belirtildi. Yoldan geçmekte olan bir sürücünün, otoyol kenarında kısa bir mola vermek için durduğu sırada genç fenomenin cesedini fark ettiği aktarıldı.

Şiddete rastlanmadı
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Zhuravleva'nın olay yerinde cansız yattığı, ancak şiddet içeren herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi.

Kocası mı öldürdü?
Zhuravleva'nın 1 aydan uzun süre herhangi bir paylaşım yapmamasının dikkat çektiği belirtilirken, kocası Dmitry'nin şüpheli konumunda bulunduğu söylendi. Zhuravleva'nın kaybolmadan önce küçük bir tartışma yaşadıkları aktarıldı.

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