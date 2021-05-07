Pazarcılar düzenleme istiyor: Fiyatlar iki katına çıktı

Hallere gelen ürün miktarı azaldıkça fiyatların arttığını söyleyen İstanbul Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün, 2 lira olan domatesin halde satış fiyatının 4.5 lira olduğunu söyledi.

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İstanbul Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün, pazarların kısıtlı günlerde açık olması nedeniyle fiyatların artacağını söyledi ve İstanbul'da 461 semt pazarından 394 tanesinin cumartesi günü hizmet vereceğini belirtti.

CNN Türk ekranlarında Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Şengün, "39 ilçemizde 461 semt pazarımız var. 394 tanesiyle cumartesi günü İstanbul halkına hizmet vermeyi planlıyoruz. Her tezgah arasında 3 metre mesafe bırakacağız. Oradaki amaç sosyal mesafeyi bırakıp bulaşı önlemek. Esnaf maske takacak, müşteriler HES koduyla girecek. Hijyen konusunda zabıtalar el hijyeni konusunda ürünleri koyacaklar" dedi.

Kısıtlı saatlerde hizmet verilecek

Mesut Şengün, "Saat 10 ile 17 arasında hizmet verilecek. Bir de önümüzdeki hafta cumartesi ayın 15'inde de açık olacak. Bayramın 3'ncü gününe denk geliyor. Yalnız esnafımızın talebi var. Bayramın üçüncü günü İstanbul'a mal gelmesi çok zor. Arefe günü, salı ve çarşamba olmak üzere pazar kurulmasını ve yığılmanın engellenesini talep ediyoruz. Üretici bölgelerinden İstanbul'a gelen malın yüzde 75'i pazarcı esnafı tedarik ediyor. Yüzde 25'i market ve zincir marketlerde satılıyor. Pazarlar kapanınca üreticinin elinde mal kaldı, çöpe atıldı. Yeni sezondayız. Bir gün pazar açılmasıyla İstanbul halkına ne ucuza sebze meyve yedirebiliriz ne de üreticinin elindeki malı tüketebiliriz.

"Vatandaş pahalıya alacak"

Maalesef vatandaş ürünü daha pahalıya alacak. Hal borsa gibidir. Mal çoksa fiyat düşer, azsa fiyat artar. Üreticinin malını pazara sokmak için hızlandırmamız lazım. Ürün az girecek ve fiyatlar artacak. Domates halde önceden 2 liraydı şimdi 4.5 lira. Salatalık 2 liraydı o da 4.5 lira. Patlıcan aynı şekilde. Arz talep meselesi. Sınırlı bir günde ne kadar satabilirsiniz? Hal açık ama pazarcı esnafı olmadığı için mal az geliyor ve fiyatlar otomatik 2 katına çıktı. Pazarda en ucuz domates 5-6 lira olacak. İstanbul 20 milyon nüfusuyla üretim bölgelerindeki tüm malı çeken bölge. Sosyal mesafeyi sağladığımızda inanın en sağlıklı yer pazar yerleridir. Pazar yerleri açık olmalıdır. Şimdi kiraz, erik, çilek ve yeni mahsuller zamanı. Yeni mahsulleri pazarlayamazsanız çiftçi de ülke ekonomisi de zarar görecek. Bunu rica ediyorum, yetkililer bize müsaade etsinler. Biz 3 gün bütün kurallara uyarak halkımıza ucuz sebze, meyve yedirelim" ifadelerini kullandı.