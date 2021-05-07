Gültekin Uysal'dan hükümete tepki: Ülke dörtnala felakete gidiyor!

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bakanlar üzerinden AK Parti hükümetine eleştirilerde bulunarak "Devlete güven ve itibar kaybettiriyorlar. Ülke dörtnala felakete gidiyor." dedi.

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bakanlar üzerinden AK Parti'ye eleştirilerde bulundu.

Uysal, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ENAG’a suç duyurusunda bulunduğunu söylemesi hakkında “Devlete güven ve itibar kaybettiriyorlar” eleştirisinde bulunarak sosyal medya hesabı twitter üzerinden şunları kaydetti:

“TÜİK, adeta Türkiye İllüzyon Kurumuna dönüştü”

“Ne günlere kaldık! TC Devleti’nin aynı zamanda hakem kuruluş olması gereken TÜİK, adeta Türkiye İllüzyon Kurumuna dönüştü; verilerine itibar eden kimse kalmadı. Şimdi demokratik toplumun unsuru olarak veri doğruluğunu sivil insiyatifle açıklayan ENAG’ı (Enflasyon Araştırma Grubu) şikâyet edecekmiş.

Bir devlet nasıl güven ve itibar kaybeder, her gün bir bakanın tevil götürmez zırvalıkları ile bunu yaşıyoruz. Önce Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlarının Çin açıklaması, şimdi de çiçeği burnunda yeni Maliye Bakanımız Lütfi Elvan’ın ‘ENAG ile ilgili şuç duyurusu’ açıklaması.

“Pekcan’a soruşturma açamadılar, İmamoğlu’na inceleme başlatmışlar”

AK Parti’de karargah düşünce, savruluş daha da hızlandı. Açıkta suçüstü yakalanan Ticaret Bakanı Pekcan’a soruşturma açamayan AK Parti iktidarı, şimdi İBB Başkanı İmamoğlu’na ‘türbede elleri arkada yürüyor’ diye inceleme başlatmış, izah edemiyor.

“Ülke dörtnala felakete gidiyor!”

Bunlardan daha önemlisi; ülke her anlamda ‘Dörtnala’ felakete gidiyor! AK Parti’nin Sistematik Çöküş Programı neticesinde salgından ekonomiye, eğitimden yargıya tüm alanlarda öngörülmez olumsuz sonuçlara gebe memleket!

İntiharları, iflasları dert edineceğine AK Parti iktidarı azledilen eski Çalışma Bakanı’na ‘ballı maaşla’ yönetim kurulu üyeliği ayarlama telaşında! Buna ne Allah razı olur, ne de vatandaşlarımız!”