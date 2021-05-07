Türkiye 7 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 251 bin 194 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 20 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 4 milyon 998 bin 89, can kaybı 42 bin 465 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Mayıs 2021 Cuma günü verilerine göre; son 24 saatte 251 bin 194 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 20 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 2 bin 210 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 278 kişi hayatını kaybetti, 35 bin 529 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 4 milyon 662 bin 328'e çıktı.

Toplam test sayısı 48 milyon 963 bin 800'e ulaşırken; vaka sayısı 4 milyon 998 bin 89, vefat sayısı 42 bin 465, ağır hasta sayısı 3 bin 260 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.2, yatak doluluk oranı yüzde 53.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33.8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.