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The Economist'ten ABD'yi kızdıracak kripto para kapağı

Yayımladığı kapaklar ile dünyada gündem olmayı başaran The Economist dergisi, mayıs ayı için hazırladığı kapağı Twitter hesabı üzerinden okurlarıyla paylaştı. Son sayısında kripto paraya dikkat çeken The Economist dergisi, kapakta yer alan 'Govcoins' sembolünde, "Teknolojiye güveniriz" cümlesini kullanarak dünyada global para birimi olarak kabul gören ve üzerinde, "Tanrı'ya güveniriz" yazan Amerikan dolarına da göndermede bulundu.

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Ekonomilerin geleceğiyle alakalı güçlü senaryoları okuyucularla paylaşan The Economist, son sayısında kripto paraya dikkat çekti. Dünya genelinde Bitcoin ile birlikte kripto paraya karşı artan ilgiyi kapağına taşıyan The Economist, kripto paranın geleceğiyle alakalı önemli ipuçları verdi.

Devletlerin kendi kripto para birimlerine geçebileceğinin sinyallerini veren dergi, kapağında, "Finansı dönüştürecek dijital para birimleri. Govcoins" başlığını kullandı. Kapakta yer alan 'Govcoins' sembolünde, "Teknolojiye güveniriz" cümlesini kullanan dergi, dünyada global para birimi olarak kabul gören ve üzerinde, "Tanrı'ya güveniriz" yazan Amerikan dolarına da göndermede bulundu.

Twitter hesabındaki kapak fotoğrafını hazırladığı 'Govcoins' sembolü ile değiştiren dergi, internet sitesinde yer verdiği 'E-paranın yükselişi' başlıklı yazısında, "Fedcoin ve e-avroya hazır olun. Govcoins paranın yeni bir cisimleşmiş halidir" ifadelerini kullandı.

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