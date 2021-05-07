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Çorum'da polis ekiplerinin durdurduğu şüphelinin maskesinden esrar çıktı

Demirören Haber Ajansı

ÇORUM'da sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan H.K.'nin (38) taktığı maske içerisinde esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K.'ye kısıtlamayı ihlalden de para cezası kesildi.

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ÇORUM'da polis ekipleri, kapanma tedbirleri kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Denetimler sırasında ekipler, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan H.K.'nin davranışlarından şüphelendi. Ekipler, üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmayan şüphelinin yüzüne taktığı maskede şişkinlik olduğunu fark etti. İnceleme sonucu şüphelinin maskesi içerisinde bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen H.K., ifadesinin ardından serbest bırakılırken; sokağa çıkma kısıtlaması uymadığı için para cezası kesildi.

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