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UEFA'dan 9 kulübe Avrupa Süper Ligi yaptırımı

Demirören Haber Ajansı
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UEFA, Avrupa Süper Ligi olarak adlandırılan projede yer almış olan 12 kulüpten 9'unun UEFA kulüp müsabakaları gelirinin yüzde 5'ine el koyulacağını açıkladı. Projeden ayrılmayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus için ise disiplin sürecinin başlatıldığı belirtildi.

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UEFA’dan beklenen Avrupa Süper Ligi yaptırımları geldi. 12 kulübün ortak bir bildiri sonucunda açıkladığı ama daha sonra kulüplerin ayrıldığını açıklamasının ardından kağıt üzerinde kalan Avrupa Süper Ligi projesi için 9 kulübe ceza geldi.

Arsenal, Milan, Chelsea, Atletico Madrid, Inter, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham Hotspur olmak üzere 9 takımın yeni bir sezondaki UEFA kulüp organizasyonlarındaki gelirlerinin yüzde 5’ine el koyulacak. Bununla birlikte; bu kulüpler çocuklar ve gençlerin futbola katılımını arttırmak adına toplam 15 milyon avro bağış yapacak.

Ayrıca bu 9 kulüp, önümüzdeki yıllarda UEFA’nın tanımadığı farklı bir organizasyonda oynamak için tekrar adım atarlarsa kulüp başına 100 milyon avro ve Kulüp Taahhüt Beyannamesi'nde yer alan herhangi bir taahhüdü ihlal ederse ek olarak 50 milyon avro ceza ödeyecek.

UEFA, projeden ayrılmayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus için ise disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı.

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