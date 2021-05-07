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İngiltere'den, Devler Ligi finali için UEFA'ya baskı!

İngiltere, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali öncesi Türkiye'yi koronavirüs açısından 'yüksek riskli' ülkeler arasına dahil etti. Türkiye'ye gidilmemesi istenilen kararı ihlal edenler dönüşlerinde 10 gün otel karantinası ve 1750 sterlinlik masraf ile karşı karşıya kalacak.

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İngiltere hükümeti, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali öncesi Türkiye'yi Kovid-19 önlemleri kapsamında 'yüksek riskli' ülkeler arasına dahil etti.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiliz taraftarların Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gitmemeleri gerektiğini söyleyerek, "Federasyonumuz finalin İngiltere'de oynanması için UEFA ile görüşüyor. Finale ev sahipliği yapmaya hazırız ancak son kararı UEFA verecek. Bizim aldığımız karar taraftarların Türkiye'ye gitmemesi gerektiği anlamını taşıyor." dedi.

Kırmızı listedeki ülkeler 10 gün otel karantinasından kalıyor
Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca, masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine otelde karantinada kalmaları gerekiyor. Bu otel konaklamasının yaklaşık 1750 sterlinlik masrafını da yolcuların kendisinin karşılaması gerekiyor.

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