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Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin mesajı

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistin'de seçimlerin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi. İki bakan ortak basın açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim yerleri açma yönündeki adımlarından vazgeçmesini istedi.

Çavuşoğlu, Filistin'de seçimlerin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Mısır açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''Mısır'la Dışişleri Bakanları düzeyinde bir görüşmeyi gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ''Toplantıların pozitif atmosferde geçtiğini anlıyoruz. Bölgesel konularda da görüş alışverişi yapıldı. Karşılıklı herhangi bir belge ya da şart koşma gibi bir şey olmadı. Ön görüşmeden sonra bundan sonra hangi adım atılacağını iki taraf da değerlendirecek. Elbette bu süreçte önce istihbaratlarımız görüştü, Bakanlıklarımız devreye girdi. Dışişleri Bakanları düzeyinde de görüşmeyi gerçekleştirebiliriz. İlişkilerimizin en az düzeyde olduğu dönemde bile Mısır'ın önemi ortada; ama Filistin için önemini her zaman vurguladık. Mısır ile ilişkilerimizin normalleşmesi demek Filistin'e vereceğimiz desteğin daha iyi koordine edilmesi demektir.'' ifadelerini kullandı.

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