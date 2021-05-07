Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşının ikinci dozunu oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yerli imkanlarla geliştirilen, insan klinik denemelerinin Faz-1 aşamasındaki, virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşının ikinci dozunu yaptırdı.Abone ol
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısı için gönüllü olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 17 Nisan'da ilk doz aşısını yaptırmıştı. Varank, ikinci doz aşısını da yaptırdı.
Bakan Varank, aşı olduktan sonra gazetecilere hem aşı hakkında hem de aşının seri üretime geçirilmesinin planladığı süreç hakkında bilgilendirmede bulundu.
Yerli aşının Faz-3 çalışmalarının da başarıyla tamamlanmasının ardından sene sonuna kadar yerli aşıyı seri üretime geçirmek istediklerini söyleyen Mustafa Varank, "Dolayısıyla Faz-3 de başarıyla tamamlanırsa sene sonundan önce yerli aşımızı elde etmiş oluruz. Bunu hep birlikte temenni ediyoruz" dedi.
"Şu an gönüllü sayımız doldu"
Bakan Varank'ın yerli aşıyla ilgili diğer açıklamaları şu şekilde:
"TÜBİTAK aşımızda Faz-1 denemesine geçmiştik. Biz de TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal hocamızla 38 gönüllüden olmuştuk. İlk doz aşımızı yaptırdık, şimdi de ikinci dozu yaptırıyoruz. Bu işlerde gönüllü olmak çok önemli. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunmuştuk. Bu çağrımız karşılık buldu ve çok sayıda vatandaşımız gönüllü olmak için başvuruda bulundu. Şu an gönüllü sayımız doldu. Faz-1'de antikor üretiyor mu diye bakılıyor. Daha sonraki süreçlerde ise etkililik oranına bakılacak. Eğer aşımıza başarılı olursa Faz-3 aşamasından sonra seri üretime geçecek."