Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşının ikinci dozunu oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yerli imkanlarla geliştirilen, insan klinik denemelerinin Faz-1 aşamasındaki, virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşının ikinci dozunu yaptırdı.

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Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısı için gönüllü olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 17 Nisan'da ilk doz aşısını yaptırmıştı. Varank, ikinci doz aşısını da yaptırdı.

Bakan Varank, aşı olduktan sonra gazetecilere hem aşı hakkında hem de aşının seri üretime geçirilmesinin planladığı süreç hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yerli aşının Faz-3 çalışmalarının da başarıyla tamamlanmasının ardından sene sonuna kadar yerli aşıyı seri üretime geçirmek istediklerini söyleyen Mustafa Varank, "Dolayısıyla Faz-3 de başarıyla tamamlanırsa sene sonundan önce yerli aşımızı elde etmiş oluruz. Bunu hep birlikte temenni ediyoruz" dedi.