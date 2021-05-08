Sağlık Bakanlığı'na bağlı personele 4 ay süreyle ek ödeme! Karar Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığı'na bağlı tesislerdeki personele, 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Yeni düzenlemeye göre, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı, bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.