İstanbul'da yarın hangi semt pazarları kurulacak? İşte ilçe ilçe mahalle mahalle tam liste
17 günlük tam kapanma döneminde azar yerleriyle ilgili yasak kaldırılmış ve hafta sonu semt pazarlarının kurulmasına izin çıkmıştı. Bu kararla birlikte tam kapanma döneminde semt pazarları, cumartesi günü kurulacak. İşte İstanbul'da yarın kurulacak pazarların tam listesi...
Tam kapanma döneminde bir ilk! Yasaklanan semt pazarlarının son bir genelge değişikliğiyle sadece cumartesi günleri kurulması için izin çıkmıştı. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak.
Genelgeye göre vatandaşlar, evlerine en yakın pazara gidebilecek. Pazarda sadece yaş sebze, meyve ve fide satışı yapılacak. Semt pazarları İstanbul'da yarın hangi semt pazarları kurulacak? İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgiye göre yarın açık olacak pazarlar şöyle:
AVRUPA YAKASINDA AÇIK OLAN PAZAR YERLERİ
Arnavutköy
Hadımköy Toki 4.Etap Pazartesi Pazarı,
Arnavutköy (İslambey Mahallesi) Pazartesi Pazarı,
Haraççı Pazartesi Pazarı,
Arnavutköy Salı Pazarı,
Taşoluk Salı Pazarı,
İmrahor Mahallesi Çarşamba Pazarı,
Bolluca Çarşamba Pazarı,
Hadımköy Çarşamba Pazarı,
Arnavutköy (Nene Hatun Mahallesi) Çarşamba Pazarı,
Taşoluk Toki Perşembe Pazarı,
Arnavutköy Perşembe Pazarı,
Haraççı Cuma Pazarı,
Boğazköy Cuma Pazarı,
Bolluca Cumartesi Pazarı,
Durusu Cumartesi Pazarı,
Hadımköy Cumartesi Pazarı,
Deliklikaya Cumartesi Pazarı,
Arnavutköy Cumartesi Pazarı,
Boğazköy Pazar Pazarı,
Hadımköy Ömerli Pazar Pazarı,
Arnavutköy Pazar Pazarı
Avcılar
Firüzköy Pazartesi Pazarı,
Üniversite Salı Pazarı,
Merkez Çarşamba Pazarı,
Gümüşpala Perşembe Pazarı,
Yeşilkent Perşembe Pazarı,
Tahtakale Perşembe Pazarı,
M.K.Paşa Cuma Pazarı,
Ambarlı Siteler Cumartesi Pazarı,
Cihangir (İgs) Cumartesi Pazarı,
Firüzköy Cumartesi Pazarı,
Denizköşkler (Şükrü Bey) Pazar Pazarı,
Yeşilkent Pazar Pazarı