İstanbul'da yarın hangi semt pazarları kurulacak? İşte ilçe ilçe mahalle mahalle tam liste

Tam kapanma döneminde bir ilk! Yasaklanan semt pazarlarının son bir genelge değişikliğiyle sadece cumartesi günleri kurulması için izin çıkmıştı. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak.