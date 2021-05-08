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Felakete ramak kala! Sivas'ta yolu şaşıran şoförün kullandığı otobüs şarampolde asılı kaldı

 SİVAS'ta yanlış yola girince geri manevra yaparak yoldan çıkmayan isteyen şoförün kullandığı otobüs, şarampolde asılı kaldı.

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Gaziantep'ten Trabzon'a giden Sabri Vural, 61 S 1056 plakalı otobüsle, Sivas-Ankara kara yolu Direkli-Bedirli kavşağında yanlış yola girdi.

İçerisinde 20 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu yolcu otobüsü, şoförün manevra yapıp dönmeye çalışması sonucu arka kısmından şarampolde asılı kaldı. Olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanmanın olmadığı kazada, otobüste bulunan yolcular, soğuk havadan korunmak için ateş yakarak ısındı.

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