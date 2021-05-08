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Kırıkkale'de kumar baskın: Söktüğü kapının arkasına gizlendi

Dernekte kumar oynayanlardan biri baskında polise yakalanmamak için yerinden söktüğü mutfak kapısını odanın köşesine götürerek arkasına saklandı.

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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nde bir dernekte kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, dışarıdan bakıldığında kapalı gibi görünen derneğe baskın yaptı. Okey taşlarıyla kumar oynayanlar, karanlık odalarda saklanmaya çalıştı.

Bir süre sonra kapının açılmasıyla içeri giren ekipler, ışığı açınca odalarda saklanan kişileri tespit etti.

Kırıkkale'de, kumar baskınında söktüğü kapının arkasına gizlendi VİDEO

İlginç saklanma tekniği
Cezadan kurtulmak isteyen 1 kişide, söktüğü mutfak kapısını buzdolabının yanındaki boşluğa götürerek arkasına saklanmaya çalışması da polisin dikkatinden kaçmadı.

Kapının arkasında yakayı ele verdi. Burada "kumar" oynayan kişilerin kimlikleri toplanarak GBT sorgulaması yapıldı.

Korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle de 14 kişiye 6 bin 250'şer liradan toplamda 87 bin bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

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