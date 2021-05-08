Edirne'de halk pazarlarında esnafa 'Bağırarak satış yapmayın' uyarısı

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde kurulan halk pazarlarında bulaşın önlenmesi için esnaftan kurallara riayet etmesi ve bağırarak satış yapmaması isteniyor.

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İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla, Edirne'de 4 ayrı noktada semt pazarı kuruldu.

Polis ve zabıta ekipleri, pazar yerlerinin çevresinde önlem alarak vatandaşların araçla pazara gelmesini engelledi.

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Zogo, cumartesi pazarında yaptığı anonsla, esnafı tedbirlere uymaları yönünde uyardı.

Zogo, esnaftan, sattıkları malların üzerine fiyat etiketi koymalarını isteyerek, anonsla "Lütfen bağırarak satış yapmayınız. Pazar yeri içerisinde sigara içmeyiniz. Tezgahınızdaki sebze ve meyveleri seçtirmeyiniz. Seçmek isteyenlere şeffaf eldiven veriniz. Maskelerinizi ağız ve burnu kapatacak şekilde nizami olarak takınız. Aranızdaki mesafeyi en az 1 metre olacak şekilde ayarlayınız." çağrısında bulundu.

Yetiştirdiği patates ve soğanları cumartesi pazarındaki tezgahında satışa sunan Dinnar Celepler ise "Pazarın kurulması iyi oldu. Bayram üstü herkes en azından evinin masrafını çıkarır. Oldukça, kısmetimiz neyse kazanacağız." dedi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de vatandaşlar ve esnaf, halk pazarlarının açılmasını olumlu karşıladı.

Kırklareli Pazarcılar Odası Başkanı Resul Yıldırım, AA muhabirine, halk pazarlarında tüm tedbirlerin alınarak hizmet sunulduğunu bildirdi.

Vatandaşların salgına karşı duyarlı olmasını isteyen Yıldırım, pazarcı esnafına da bağırmadan satış yapması çağrısında bulundu.

Kent sakinlerinden Adnan İnanoğlu da halk pazarlarının hem yerel esnafın ürünlerini satmasına hem de vatandaşların taze ve ucuz alışveriş yapmasına imkan sağladığını ifade etti.

Tam kapanma sürecinde halk pazarlarının açılmasının özellikle üreticiler açısından önemli olduğunu dile getiren İnanoğlu, pazarların açık alanda bulunmasının daha sağlıklı olacağına inandığını kaydetti.

Tekirdağ'da yaşayan Alper Kasap, evinin yakındaki pazara gelebilmenin kendilerini sevindirdiğini ifade ederek, "Pazardan görüp daha rahatça taze sebze ve meyvelerimizi alabiliyoruz. Bayram öncesi pazarların açılmış olması esnafa da faydalı oldu. Alışverişimizi yapıp evimize döneceğiz. İnşallah hep beraber esnaf, vatandaş olarak kurallara uyarak salgın sürecini atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Pazarcı esnafı Ahmet Şen ise tezgah açmalarına imkan sunan herkese teşekkür etti.