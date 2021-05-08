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Bomba iddia! Galatasaray ile yolları ayrılan Belhanda ile Trabzonspor anlaştı

Galatasaray'ın sözleşmesini fesh ettiği Belhanda ile TrabzonsporWun 1.5 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.

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Gelecek sezon iddialı takım kurmak için çalışmalarına hız veren Trabzonspor ilk bombasını Younes Belhanda ile patlatmaya hazırlanıyor. Bordo-Mavili kulüp Galatasaray ile yollarını ayıran Faslı orta sahanın transferini bitirmeye çok yakın.

1.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme

Trabzonspor Yönetimi, bonservisi elinde olan Belhanda'ya 1,5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Faslı oyuncu rakamı kabul etti ancak ayrıca imza parası talep ediyor. Bordo-Mavili takımın kurmayları bu rakamı minimuma çekerek Belhanda'ya imza attırmak istiyor.

Avcı, onay verdi

Geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte İstanbul'da transfer toplantısı yapan teknik direktör Abdullah Avcı Belhanda'nın transferine onay verdi.

Türkiye'de mutlu

31 yaşındaki futbolcu Galatasaray ile yolları ayrıldıktan sonra yurt dışından da teklifler aldı ancak kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. Faslı yıldızın ailesinin tercihi de Türkiye'de kalmaktan yana...

Zemini eleştirdi diye gönderildi

Bu sezon Galatasaray forasıyla 28 maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergileyen Belhanda, saha zemini nedeniyle yönetimi eleştirdiği için takımdan gönderilmişti. 

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