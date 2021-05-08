Erzurum’un sosyal medya fenomeni Dadaş Necati son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum’un sosyal medya fenomeni Dadaş Necati olarak bilinen Necati Tutaş son yolculuğuna uğurlandı.

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Gece kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Dadaş Necati (86) Asri mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi. Söylediği türkü ve uzun hava ile sosyal medyada yoğun ilgi gören Dadaş Necati kıyafeti ve üslubuyla herkesin ilgi odağı olmuştu.

Dadaş Necati’nin oğlu Mehmet Zeki Tutaş, ‘Babam kalendar bir insandı. Ben güzel giyinmeyi büyüğe saygıyı küçüğe sevgiyi ondan öğrendim. Bir dadaş gibi yaşadı. İyi bir dadaştı. Bizimle kardeş gibiydi’ dedi.